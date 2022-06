Gigi&Ross in corto su melanoma: “Lanciamo messaggio di speranza”

Quindici minuti per dare un punto di vista diverso su una malattia come il melanoma. Allontanarsi dal classico linguaggio della lotta per abbracciare quello dell’amore, dell’amicizia e della possibilità.

Gigi & Ross hanno presentato, nella quinta serata dell’Ischia Film Festival, il cortometraggio “Amici per la pelle”, diretto dalla giovane regista Angela Bevilacqua.

«Il lavoro fatto sulla malattia in realtà dura da anni – ha dichiarato Ross – perché noi con il professor Paolo Ascierto collaboriamo da più di un decennio. Spesso siamo andati in giro nei reparti del Pascale o abbiamo fatto incontri con i pazienti; abbiamo cercato, insieme ad Angela, di lavorare in modo empatico, alleggerendo il più possibile perché era la chiave giusta. Sembra assurdo; nonostante trattassimo una tematica delicata, ci siamo divertiti, mantenendo sempre un grande rispetto».

«È stato semplice lavorare insieme – ha proseguito Gigi – perché dopo tanti anni ci capiamo con uno sguardo. La difficoltà è arrivata nel momento in cui abbiamo dovuto trasmettere un messaggio di speranza che inevitabilmente si lega alla disperazione. Infatti, il leitmotiv di questo film è godersi la vita». Una tematica delicata e attuale su cui il cinema può intervenire per sensibilizzare in modo trasversale il grande pubblico, come ha sottolineato Antonio Capellupo, critico che ha condotto l’incontro. «Le piattaforme online sicuramente sono un canale per raggiungere tutti, oltre ai Festival – ha affermato la regista – e credo che anche la Fondazione Melanoma lo porterà in giro».

In Cattedrale, in dialogo con il professor Gianni Canova, sono saliti sul palco il regista Davide Minnella e gli attori Gianluca Fru e Gianfranco Gallo per introdurre la proiezione del loro “La cena perfetta”, film che racconta di seconde possibilità. «Il mio è un personaggio diverso dai soliti camorristi. Ad un certo punto diventa quasi una favola e l’epilogo non è quello che ci si aspetta», così Gianfranco Gallo. Lo stesso per Fru che ha raccontato «Io interpreto Rosario, un ragazzo di provincia che inizia a lavorare come “scongelatore” e poi diventa molto amico del protagonista…».

Al centro della storia ci sono Carmine (Salvatore Esposito), Consuelo (Greta Scarano) e il cibo. «Abbiamo tentato di rispettare e rappresentare al meglio il lavoro di chi ambisce a diventare chef stellato – ha spiegato Minnella. Mi sono reso conto che la cucina va oltre le dinamiche televisive. È una cosa seria in cui si mette attenzione ai dettagli, cura. Ci tenevo a trasmetterlo nel film e così abbiamo voluto una consulente con noi sul set. Abbiamo chiesto a Cristina Bowerman di prendere parte alle riprese».

La quinta serata ha ospitato in apertura alla Cattedrale dell’Assunta, il cortometraggio “The wheel”, preceduto dall’incontro con il regista Metîn EWR. In Piazzale delle Armi il cortometraggio “Oltre le rive”, preceduto dall’incontro con il regista Riccardo De Cal. A seguire il corto “I’ll stand by you” e l’incontro con i due registi Virginija Vareikyte e Maximilien Dejoie. Alla Casa del Sole è stata proiettata l’opera “Warsha” del regista Dania Bdeir, a seguire “Atlantis”, pellicola inserita nella sezione non competitiva Scenari di guerra, e l’anteprima internazionale “Off the air”. In chiusura la proiezione “Middle Eastern Stories: Father” del regista Reza Daghagh.

Alle proiezioni in presenza si accede acquistando il biglietto presso l’Info Point situato nel Piazzale Aragonese ad Ischia Ponte. Info e programma completo sono su www.ischiafilmfestival.it dove, da quest’anno, sarà possibile acquistare i biglietti anche in prevendita online. Inoltre, in occasione del Ventennale, è prevista la speciale iniziativa “Vent’anni, venti omaggi”: ogni mattina alle 10, sulla piattaforma, verrà messo a disposizione un biglietto omaggio per le proiezioni del Festival per ciascuno dei primi 20 utenti che si prenoteranno.

L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, sostenuto da Film Commission Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.