Da ogni angolo del mondo. Il Procida Film Festival, anche in questa edizione, si conferma come

uno dei premi più prestigiosi del settore e tra le più importanti iniziative di promozione

cinematografica italiana. Circa 250 infatti i lavori che sono arrivati al 15 giugno – termine ultimo

per la presentazione, a testimonianza dell’enorme fascino che riscuote la rassegna procidana.

Cortometraggi, documentari e cartoons, sono infatti arrivati dall’ Australia, Cina, Danimarca,

Finlandia, Francia, Germania, Israele, Corea, Romania, Russia, Turchia, India, Spagna, stati Uniti,

Regno Unito e Italia.

Nominato anche il comitato di selezione che in queste settimane avrà il duro lavoro di selezionare le

opere da sottoporre poi alla giuria del premio di prossima nomina.

Ricordiamo che la kermesse si articolerà dal 19 al 24 settembre a Procida. Per maggiori

informazioni visitare il sito www.procidafilmfestival.it

La storia

Il Festival nasce da un’idea del compianto Fabrizio Borgogna ed è la sintesi di un percorso che

parte da lontano e che oggi viene portato avanti dalla famiglia e da tanti amici. Nel 2002 furono

organizzate le prime attività legate al cinema ambientato a Procida che conta ben 35 pellicole girate

tra le sue location mozzafiato.

Iniziative ed attività che nel mondo sono collegate ad un filone ben preciso: il movie-tourism. Nel

2004 l’evento assunse il nome di “Isola del Postino” per ricordare i 10 anni dalle riprese del film “Il

Postino” e dalla morte del suo attore protagonista, Massimo Troisi.

Un memorabile decennale che fu battezzato da un concerto del Premio Oscar Luis Bacalov, autore

della colonna sonora. Le attività sono continuate negli anni con l’organizzazione di movie-tour

(visite guidate sui set dei film girati a Procida), presentazione di libri a tema, convegni, proiezioni.

Nel 2012 alle attività tradizionali furono affiancati altri eventi tesi a far risaltare l’indissolubile

rapporto che lega Procida al cinema: un concorso di poesia, un photo contest ed un concorso di

cortometraggi e documentari.

Nel 2013 l’originario gruppo promotore del progetto, guidato da Fabrizio Borgogna, decide di dar

vita al Procida Film Festival. Dal 2014 il Festival ha il sostegno di diverse istituzioni e nel 2015 ha

registrato più di seicento concorrenti provenienti da diversi Paesi, tra cui Francia, Regno Unito,

Spagna, Medio Oriente, Russia. Dal 2017 si caratterizza per il forte legame con la cinematografia e

la documentaristica dedicate al mare.

Negli ultimi anni è stato sempre un crescente di emozioni di forte impatto emotivo riuscendo a

raccogliere sempre di più il consenso della critica.