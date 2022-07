“Across the River”, questa sera premiere europea all’Ischia Film Festival￼

L’attrice Matilda De Angelis e la regista spagnola Paula Ortiz saranno le ospiti della serata conclusiva della 20a edizione dell’Ischia Film Festival, sabato 2 luglio alle ore 21 alla Piazza d’Armi del Castello Aragonese, per l’anteprima europea di “Across the River and into the Trees”, film di chiusura della sezione ufficiale lungometraggi in concorso.

Tratto dall’ultimo romanzo di Ernest Hemingway, vede protagonisti, oltre a Matilda, Liev Schreiber, che interpreta il colonnello dell’esercito americano Richard Cantwell, assieme a Josh Hutcherson, Laura Morante e Danny Huston.

Richiamando i grandi temi dell’autore statunitense, la storia è ambientata nel secondo dopoguerra: il Colonnello Cantwell (Liev Schreiber), tormentato dagli spettri del fronte, è un autentico eroe di guerra che affronta la notizia della sua malattia terminale con stoica noncuranza. Deciso a trascorrere il suo fine settimana in tranquilla solitudine, commissiona a un autista militare quella che probabilmente sarà l’ultima battuta di caccia alle anatre e una visita ai suoi vecchi luoghi di ritrovo a Venezia. Mentre i piani di Cantwell cominciano a svelarsi, un incontro casuale con una giovane contessa (Matilda De Angelis) accende in lui la speranza di un rinnovamento.

Prodotto da Tribune Pictures, con il sostegno della Regione Veneto e della Veneto Film Commission, il film annovera nel cast numerosi attori italiani: Massimo Popolizio, Giulio Berruti, Sabrina Impacciatore e Maurizio Lombardi, presente assieme ad Alessandro Parrello alla serata di sabato.

Anche nel cast tecnico nomi italiani importanti come Giorgio Gregorini, truccatore Premio Oscar a Stefano Nicolao dell’Atelier celebre in tutto il mondo per i suoi costumi e abiti storici veneziani.

«Siamo orgogliosi di ospitare la premiere di “Across the River” come film di chiusura del Ventennale. Si parla d’amore e di guerra in una Venezia che è un luogo di dolcezza e memoria, personaggio del film essa stessa, più che mero sfondo. È l’Italia di Hemingway, che ha a lungo goduto delle bellezze della Campania e con il nostro Paese ha sempre avuto un legame intenso e profondo» così Michelangelo Messina, ideatore e direttore dell’Ischia Film Festival.

Il film ritrae Venezia e la sua bellezza: un film in bianco e nero che si propone di mantenere l’atmosfera classica, quell’aria antica, ma che allo stesso tempo cerca di lasciare spazio a un linguaggio cinematografico moderno, grazie alla fotografia di Javier Aguirresarobe, illustre Direttore della Fotografia spagnolo che ha lavorato con registi internazionali come Alejandro Amenábar e Pedro Almodóvar, Miloš Forman e Woody Allen.