Ischia Film Festival, arrivano Gallo e Fru per “La cena perfetta”

Tanta voglia di riscatto, buona cucina e un cast d’eccezione sono gli ingredienti della pellicola “La cena perfetta”, che sarà proiettata alla Cattedrale dell’Assunta mercoledì 29 giugno alle ore 21:30, quinta giornata di eventi della XX edizione dell’Ischia Film Festival, in corso sul Castello Aragonese di Ischia fino al prossimo 2 luglio.

Il regista Davide Minnella e gli attori Gianluca Colucci, Gianfranco Gallo e Gianluca Fru incontreranno il pubblico prima dell’attesa proiezione.

In apertura alle ore 21:00, sempre alla Cattedrale dell’Assunta, verrà proiettato il cortometraggio “The wheel” (anteprima campana), ambientato negli anni ’90, nella regione del Diyarbakir, sottoposta a uno stato di emergenza, non potevano entrare dei giornali anche se legali. La proiezione sarà preceduta dall’incontro con il regista Metîn EWR.

Rosario Morra e Luigi Esposito, in arte Gigi & Ross, saranno protagonisti, insieme con il regista Angela Bevilacqua, dell’incontro con il pubblico in programma alle ore 21:00 presso il Piazzale delle Armi e che precede la proiezione di “Amici per la pelle” (anteprima italiana), pellicola inserita nella sezione Scenari Campani incentrata sulla nascita ed evoluzione di una amicizia molto particolare. A seguire, alle ore 21:35, sarà proiettato il cortometraggio “Oltre le rive” (anteprima campana) preceduto dall’incontro con il regista Riccardo De Cal, che racconta, in un continuo e inesorabile fluire simile al movimento del fiume, il rapporto tra il territorio dove scorre il Piave e le vite delle donne e degli uomini che lo abitano. Per la seconda serata è prevista la proiezione, alle ore 23:20, del corto “I’ll stand by you” (anteprima campana) preceduto dall’incontro con i due registi Virginija Vareikyte e Maximilien Dejoie che racconta la storia di due donne, una psicologa e una poliziotta, che intraprendono una missione difficile: ridurre il numero dei suicidi nel loro paese natale.

Presso la Casa del Sole, infine, alle ore 21:00 sarà proiettata l’opera “Warsha” del regista Dania Bdeir, incentrato su Mohammad che lavora come operatore di gru a Beirut. Alle ore 21:50 “Atlantis”, pellicola inserita nella sezione non competitiva Scenari di guerra: in un futuro prossimo la guerra tra Ucraina e Russia nella regione del Donbass è finalmente terminata e l’ex soldato Sergeij, tornato dal fronte con una sindrome da stress post-traumatico, non riesce ad adattarsi alla nuova realtà; alle ore 23:10 “Off the air” (anteprima internazionale) racconta la storia dell’ex pilota Alexei che vive sulla costa del lago Baikal. Infine, alle ore 23:30 vi sarà la proiezione “Middle Eastern Stories: Father” (anteprima campana) del regista Reza Daghagh, incentrata su un padre che decide di portare suo figlio appena nato lontano dal loro paese colpito dalla guerra.

Alle proiezioni in presenza si accede acquistando il biglietto presso l’Info Point situato nel Piazzale Aragonese ad Ischia Ponte. Info e programma completo sono su www.ischiafilmfestival.it dove, da quest’anno, sarà possibile acquistare i biglietti anche in prevendita online. Inoltre, in occasione del Ventennale, è prevista la speciale iniziativa “Vent’anni, venti omaggi”: ogni mattina alle 10, sulla piattaforma, verrà messo a disposizione un biglietto omaggio per le proiezioni del Festival per cia-scuno dei primi 20 utenti che si prenoteranno.