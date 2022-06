Invasori alieni nel nostro mare. La conferenza di Giuseppe Farace e del Museo del Mare

Il Museo Etnografico del Mare dell’isola d’Ischia ha organizzato per lunedì 4 luglio, alle ore

20, nella piazzetta Girolamo Rocca di Ischia Ponte, una interessante conferenza,

patrocinata dal Comune d’Ischia e tenuta dal giornalista e reporter Giuseppe Farace sul

tema “Invasori alieni nel nostro mare”.

L’autore, di fama nazionale, approfondirà, con l’aiuto della proiezione di un suo video

realizzato in collaborazione con Marevivo, il tema della diffusione delle specie marine

alloctone nel Mediterraneo.

“L’arrivo di animali e vegetali marini provenienti dagli Oceani- precisa Farace- ha creato

variazioni, talvolta radicali, negli ecosistemi del Mediterraneo. Nell’arco di pochi decenni la

situazione si è intensificata ed è diventata sempre più evidente.”

Sarà interessante scoprire inoltre, che- e Farace lo mostrerà durante il suo importante

intervento- oggi si possono osservare anche nei fondali di Ischia specie che fino a non

molto tempo fa non erano presenti.

Giuseppe Farace, giornalista e reporter, ha origini ischitane; nell’arco della sua carriera

ha lavorato per numerose testate giornalistiche in Italia, Francia e Spagna, tra cui le riviste

specializzate Mondo Sommerso, di cui è stato redattore, e Apnea, di cui è stato

caporedattore. La maggior parte dei reportages di Farace hanno avuto come soggetto il

Mare e le attività umane a esso connesse, dalla biologia all’archeologia, dalla nautica da

diporto agli sport acquatici. Collabora da molto tempo con Rosalba Giugni, presidente

dell’associazione ambientalista Marevivo, per la diffusione di informazioni sull’ambiente

marino attraverso conferenze e proiezioni.

“Il Museo del Mare dell’isola d’Ischia- dice la Presidente Odette Del Dotto- è lieto di dare il

benvenuto ad un personaggio che diffonde il buon nome dell’isola, contribuisce ad

arricchire a livello internazionale, le conoscenze scientifiche del nostro mare e permette

all’Associazione, che ho il piacere di presiedere, di annoverare la presenza di uno studioso

di notevole prestigio”.