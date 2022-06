JUDO Summer Camp Forio, tutto pronto per la sesta edizione!

Inizia domani venerdi 24 giugno la 6° edizione del Judo Summer Camp forio isola d’ Ischia, organizzato dall’Olympic Judo Forio. Anche quest’anno il Judo Summer Camp e’ interamente dedicato ad Adriana Serpico, figlia di un nostro dirigente , scomparsa nel 2015 per un tragico incidente stradale a Forio a soli 17 anni . La manifestazione si aprira’ domani venerdi a partire dalle ore 17,00 e vedra’ la partecipazione di centinaia di piccoli e grandi judokas provenienti da tutta l’Italia. In questi giorni fervono i preparativi per allestire al meglio il Palazzetto dello Sport a Forio. La direzione tecnica dello Stage di Judo sara’ affidata al Maestro Raffaele Parlati Tecnico delle Fiamme Oro Polizia di Stato Responsabile della Nazionale Italiana di Judo . Il Docente sara’ il Maestro Plurimedagliato Fiamme Oro Polizia di Stato Enrico Parlati. Ospiti Guest Stars del Judo Summer Camp gli Atleti della Nazionale Italiana di Judo Christian Parlati -Olimpionico Tokyo 2020- , Antonio Esposito -Campione del Mondo- , Giovanni Esposito -V.Campione d’Europa 2022- e Biagio D’Angelo -V.Campione d’Europa e Campione Olimpico Giovanile. Tutti Atleti in forza ai Gruppi Sportivi Militari Fiamme Oro Polizia di Stato e Fiamme Azzurre Polizia Penitenziaria. Sono previsti allenamenti per tutte le fasce d’eta’ a partire dai 4 anni. Sabato 25 giugno a partire dalle ore 9.30 ad anticipare gli allenamenti si consegneranno i diplomi Guest Stars al Sindaco del Comune di Forio dott. Francesco del Deo, alla Preside dell’Istituto Comprensivo Forio 1 dott.ssa Chiara Conti , al neo dirigente il Commissariato della Polizia di Stato di Ischia Vice Questore dott. Ciro Re. Saranno consegnati inoltre i diplomi di partecipazione alla manifestazione ed un gadget caratteristico dell’isola d’Ischia a tutti i tecnici delle societa’ di judo presenti. Sara’ la festa dello sport e del judo in ricordo di Adriana Serpico, sara’ l’occasione per ricordare a tutti noi di doverci impegnare sempre piu’ perche’ non si verifichino piu’ tali tragedie sul nostro territorio . Intanto il Palazzetto dello Sport di Via Casale e’ stato allestito ed e’ pronto per ospitare la kermesse judoistica. Il tatami di oltre 300 metri quadrati accogliera’ centinaia di judokas . Un megaschermo di oltre 200 pollici all’interno del Palazzetto proiettera’ il video di apertura dello stage dedicato ad Adriana e durante gli allenamenti i video delle gare dei campioni presenti sul tatami . Vivremo il judo h.24 a 360 gradi da venerdi 24 giugno a domenica 26 giugno. Sara’ la festa dello sport , del judo e dello stare insieme in ricordo di Adriana.

Questo il programma degli allenamenti :

Venerdi 24 giugno 2022

start ore 17,00

Ore 17,00 -18,00 bambini

Ore 18,00- 19.30 agonisti

Sabato 25 giugno 2022

Ore 9.30 Premiazione Guest Stars

Ore 10,00 – 11,00 bambini

Ore 11,00- 12,30 agonisti

Ore 17,00 -18,00 bambini

Ore 18,00- 19.30 agonisti

Domenica 26 giugno2022

Ore 10,00 -12,00 bambini ed agonisti.