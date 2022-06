ischiafilmfestivalonline.it Il grande cinema a portata di click

Dopo l’esperienza positiva degli anni scorsi, anche quest’anno sarà possibile accedere alla piattaforma online www.ischiafilmfestivalonline.it per visionare le opere della categoria “Scenari fuori concorso”.

Ben 34 titoli, visibili solo online, di cui 30 anteprime, divise in 1 assoluta, 4 internazionali, 3 europee, 9 italiane, 13 campane. Un catalogo accuratamente selezionato che porta, così, il grande cinema dell’Ischia Film Festival nelle case di tutti gli appassionati di Cinema e di Cineturismo del mondo.

Una connessione ad internet, un display e un login sono tutto quel che serve per avere il cinema a portata di click grazie all’iniziativa online dell’Ischia Film Festival XX edizione.

“Due anni fa la creazione del portale online ci ha permesso di abbattere ogni frontiera, consentendo all’affezionato pubblico internazionale dell’Ischia Film Festival di prendervi parte attraverso la sezione Scenari fuori concorso, ed offrendogli inoltre una selezione di contenuti extra. È stata un’esperienza che ci ha dato grande soddisfazione, visto l’elevato numero di accessi singoli e di opere visionate in streaming da quasi 100 Paesi nel mondo; abbiamo perciò deciso di implementare la piattaforma e renderla fruibile per tutti i giorni del Festival anche in questa edizione”, ha affermato Michelangelo Messina, direttore artistico dell’IFF.

Da “A winner” e “Mama Irene, Healer of the Andes”, pellicole incentrate sulla forza della figura femminile e sulle difficoltà che incontrano le donne anche nella quotidianità, a “Heirloom” opera che vede protagonista anche Isabella Rossellini e che racconta un’esperienza di successo di una famiglia italoamericana e ancora a “Destinata coniugi Lo Giglio” particolare corto con Lello Arena, sono tante le opere che, seguendo il filo rosso di questa edizione che spazia tra temi ambientalistici all’attualità dei conflitti in atto, rendono ancora più indimenticabile il ventennale dell’Ischia Film Festival.

Registrarsi è semplice. Basta accedere alla piattaforma attraverso questo link e accedere alla pagina dove creare username e password da utilizzare per i successivi login.

La piattaforma è attiva dal 25 giugno al 2 luglio 2022.

L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, sostenuto da Film Commission Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

SCENARI FUORI CONCORSO

A winner (ANTEPRIMA ITALIANA – Iran, 2022) di Mehdi Mahaei

Aparat (ANTEPRIMA CAMPANA – Iran, 2021) di Hasan Najmabadi

Argento vivo (Italia, 2021) di Giantommaso Puglisi

Bilda (ANTEPRIMA CAMPANA – Malta, 2021) di Amanda Ndidika Eke

Cèrcol a Catalunya (ANTEPRIMA ITALIANA – Spagna, 2021) di Fran J.S.C.

Cold beds (ANTEPRIMA ITALIANA – Francia, 2021) di Laëtitia Martinucci

Destinata coniugi Lo Giglio (Italia, 2021) di Nicola Prosatore

Don vs lightning (ANTEPRIMA CAMPANA – Regno Unito, 2021) di Big Red Button (Johnny Burns e Pier van Tijn

Don’t tell anyone (ANTEPRIMA CAMPANA – Iran, 2020) di Sahar Sotoodeh

Dusk till dawn (ANTEPRIMA EUROPEA – Brasile, 2021) di Tiago Delácio

Earth the new Mars (ANTEPRIMA ASSOLUTA – Italia, 2022) di Liliana Colombo

Ekaterina (ANTEPRIMA INTERNAZIONALE – Spagna e Cuba, 2021) di Miguel G. Morales

Endless waiting (ANTEPRIMA CAMPANA – Stati Uniti, 2022) di Francesco Lorusso

Exchange (ANTEPRIMA EUROPEA – Iran, 2021) di Barzan Rostami

Flying Without Wings (ANTEPRIMA ITALIANA – Cina, 2020) di Weijun Zhang, Shen Zhu e Chu Wang

Free fall (ANTEPRIMA CAMPANA – Francia, 2021) di Emmanuel Tenenbaum

Heirloom (ANTEPRIMA EUROPEA – Stati Uniti, 2022) di Michela M. Smith

L’héritage (ANTEPRIMA CAMPANA – Francia, 2022) di Matthieu Haag

Leggero leggerissimo (Italia, 2021) di Antimo Campanile

Life of Buda (ANTEPRIMA ITALIANA – Cina, 2021) di Jian Lu

Lo chiamavano Cargo (ANTEPRIMA CAMPANA – Italia, 2021) di Marco Signoretti

Mama Irene, Healer of the Andes (ANTEPRIMA ITALIANA – Stati Uniti, 2021) di Elisabeth Möhlmann e Bettina Ehrhardt

Mammarranca (ANTEPRIMA CAMPANA – Italia, 2022) di Francesco Piras

Meryem (ANTEPRIMA ITALIANA – Turchia, 2021) di Celal Yücel Tombul

Miniature landscapes – In space (Austria, 2021) di Clemens Wirth

The needle (ANTEPRIMA INTERNAZIONALE – Iran, 2022) di Yousef Jafari

La nostra terra (ANTEPRIMA ITALIANA – Paesi Bassi, 2022) di Thomas Born

Oliver and the pool (ANTEPRIMA ITALIANA – Messico, 2021) di Arcadi Palerm Artis

Richter (ANTEPRIMA CAMPANA – Albania, 2022) di Koloreto Cukali

Roy (ANTEPRIMA CAMPANA – Regno Unito, 2021) di Tom Berkeley e Ross White

Skyward, two oaks (ANTEPRIMA INTERNAZIONALE – Francia, 2022) di Christophe Fressard

Stone heart (ANTEPRIMA CAMPANA – Brasile, 2021) di Humberto Rodrigues

Street light (ANTEPRIMA INTERNAZIONALE – Russia, 2021) di Vladislav Ikonnikov

Tam tam basket (ANTEPRIMA CAMPANA – Qatar, 2021) di Mohamed Kenawi