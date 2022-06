Calise Eventi Estate 2022, presentato il calendario

E’ stato presentato il programma di Calise Eventi Estate 2022, il cartellone degli eventi serali e by night della struttura di Piazza degli Eroi che andrà avanti sino a metà settembre e che ha preso il via nelle scorse settimane.

Oltre settanta appuntamenti già in calendario a cui se ne aggiungeranno diversi altri nel segno di una formula che vuole offrire un nuovo punto di riferimento per turisti ed ischitani per il divertimento nel segno della qualità che da sempre si lega al nome di Calise e mettendo insieme il meglio dell’intrattenimento musicale, partenopeo, italiano ed internazionale ma sempre privilegiando il gusto e l’eleganza. Calise Eventi sarà però soprattutto una sfida, cancellare cioè l’immagine di Ischia località turistica non per i giovani, adatta ad una vacanza che finisce subito dopo cena.

Nella scelta degli artisti del cartellone di Calise Eventi Estate 2022 è stato creato un mix (dal direttore artistico Alex Aratro) di nomi ischitani e della terraferma a cui se ne aggiungeranno nelle prossime settimane altri, di richiamo nazionale; spazio dunque a Maurizio Filisdeo che sarà di scena l’8 e il 30 Luglio e tutti i venerdì di agosto, a Ciro Mozart, al gruppo Personale ed a Michelangelo Calise che tre giorni a settimana, nel mese di luglio, porterà il più raffinato dei generi musicali, il jazz, nel suggestivo giardino del Calise di piazza degli Eroi. Insieme a loro saranno di scena Gabriele Esposito (un artista di strada in grandissima ascesa), gli Spillenza, i Soul Food Vocalist strepitosa band in cartellone il 29 Luglio e 9 Agosto, i Pummarò (conosciutissimo gruppo napoletano, protagonista da anni in Costa Smeralda) programmati per il 10 e 24 Agosto ed Antonio Scafuni, cantautore emergente con una voce fantastica in calendario il 16 Agosto.

Sabato sera è toccato invece a Santi & Briganti, la band di Federico Verdoliva, che animerà numerose serate del Calise con il suo travolgente show che coinvolgerà tutto il pubblico che sarà perciò parte attiva della serata. Le novità del Calise non finiscono però qui: nelle prossime settimane infatti riaprirà i battenti il night club (conosciuto come O’ Spasso ma che cambierà nome) che avrà una sua programmazione artistica dedicata, con dj resident e guest, ed il ristorante, con un formula enogastronomica nuova ed intrigante